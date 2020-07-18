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Ubisoft заявила, что Far Cry 6 будет поддерживать 4K только на Xbox, но удалила сообщение

Ubisoft заявила, что Far Cry 6 будет поддерживать 4K только на Xbox, но удалила сообщение
Киберспорт / Другие игры 0

Некоторые игроки после анонса Far Cry 6 обратили внимание на то, что в финальных титрах дебютного трейлера игры гарантируется поддержка 4К-разрешения игры только на Xbox One X и Xbox Series X, а PC, PS4 Pro и PS5 будут лишены этой возможности. Служба поддержки Ubisoft на своей странице в «Твиттере» подтвердила, что Far Cry 6 будет работать в 4К Ultra HD только на Xbox One Х и Xbox Series X.

Геймеры оставили под сообщением немало комментариев. Кто-то посчитал, что Ubisoft заключили с Microsoft партнёрское соглашение для продвижения Xbox. Другие и вовсе решили, что формулировка «4К Ultra HD» запатентована Microsoft. В итоге после критических комментариев пользователей сообщение было удалено из «Твиттера».

Шестая часть известного шутера Far Cry выйдет 18 февраля 2021 года на персональных компьютерах, PlayStation 4, Xbox One и консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Состоялся официальный анонс Far Cry 6
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