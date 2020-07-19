Игрок представил 11 скинов для CS:GO из коллекции «Зубная фея»

Игрок под никнеймом lehmannthiago поделился с сообществом игры Counter-Strike: Global Offensive коллекцией «Зубная фея». В её состав вошло 11 скинов.

Все скины были раскрашены вручную, а концепция коллекции основана на присутствии грубых мазков и эстетики гранжа. Гранж — это своего рода эстетика небрежного стиля, протест против всего шикарного, роскошного и дорогого.

Появления в игре всех скинов из коллекции вряд ли стоит ждать, но на некоторые из них Valve должна обратить внимание. Многим, например, понравился скин на M4A4.

Фото: Мастерская Steam

Чтобы увеличить вероятность включения этих скинов в CS:GO, посетите страницу коллекции в мастерской. Там вы можете проголосовать за них и тем самым поспособствовать их появлению.