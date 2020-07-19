Источник: Ubisoft разрабатывает новую часть Splinter Cell и Assassin’s Creed в VR

Стало известно о соглашении между Ubisoft и Facebook — многие фанаты видеоигр связывают это с разработкой VR-версий двух культовых игр: Assassin’s Creed и Splinter Cell. Об этом сообщает VGtimes.
При этом если в случае с Assassin’s Creed речь идёт о внедрении технологии виртуальной реальности в одну из уже существующих игр серии, то для Splinter Cell разработчики готовят полноценное продолжение.
Напомним, последняя игра из серии Splinter Cell вышла в 2013 году — Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist
Tom Clancy’s Splinter Cell — серия компьютерных игр в жанре стелс-экшена, курировавшаяся американским писателем Томом Клэнси. Сюжеты всех частей игры повествуют о том, как террористы разрабатывают оружие массового поражения, а Сэм Фишер должен помешать им использовать это оружие. Миссии варьируют от обычной разведки до захвата в плен вражеских командиров. Скрытность — главный элемент геймплея.
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