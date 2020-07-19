AMD сравнила видеокарты Navi с аналогами от NVIDIA

Через год после выхода на рынок видеокарт AMD Navi компания AMD сравнила свои видеоускорители с аналогами NVIDIA. Согласно опубликованным данным AMD на 8-20% быстрее.

Максимальный результат показывает Radeon RX 5600 XT, который превосходит GTX 1660 Ti на 20%. Результаты моделей Radeon RX 5500 XT, RX 5700 и RX 5700 XT по сравнению с GTX 1650 Super, RTX 2060 и RTX 2070 соответственно скромнее.

Отметим, что в списке нет RTX 2080 Super, RTX 2080 Ti и RTX Titan, которым компании AMD, видимо, нечего противопоставить. При этом конкуренты ещё не выпустили главные новинки: Big Navi от AMD и Ampere с более мощными GPU от NVIDIA.

Также напомним, что у текущей линейки Radeon нет поддержки трассировки лучей, которая присуиствует у RTX 2060 и RTX 2070.