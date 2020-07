Ghost of Tsushima возглавила британский чарт продаж в неделю выхода

Ghost of Tsushima возглавила британский чарт продаж игр за неделю с 12 по 18 июля через два дня после выхода, сообщает GamesIndustry.biz. Было продано 75 тысяч копий. Однако это значительно хуже старта The Last of Us Part II — 194 тысячи копий за два дня.

При этом новинка сумела на 7% обойти стартовые результаты Days Gone. В прошлом году зомби-боевик показал результат в 70 тысяч копий за 48 часов.

На втором месте в недельном рейтинге расположился ещё один новый релиз — Paper Mario: The Origami King (15 тысяч копий).

Обе игры потеснили тройку лидеров прошлой недели — F1 2020, Animal Crossing: New Horizons и The Last of Us Part II. Статистика учитывает только продажи физических копий.

Топ-10 самых продаваемых игр с 12 по 18 июля

1. Ghost of Tsushima.

2. Paper Mario: The Origami King.

3. F1 2020.

4. Animal Crossing: New Horizons.

5. The Last of Us Part II.

6. Mario Kart 8: Deluxe.

7. Grand Theft Auto 5.

8. Minecraft (Switch).

9. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy.

10. Luigi's Mansion 3.