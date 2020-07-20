Sony продолжит выпускать эксклюзивы для PS4 после выхода PS5

Компания Sony в очередной раз подтвердила, что после релиза PlayStation 5 не откажется от выпуска эксклюзивов для её предшественницы — PlayStation 4. Об этом Tweak Town заявил глава отдела маркетинга PlayStation Эрик Лемпель.
По словам Лемпеля, The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima не станут последними эксклюзивными играми для PlayStation 4. Другие игры также будут выходить под PS4, но получат и поддержку PS5. Топ-менеджер заверил, что PlayStation 4 останется значительной частью всего, что делает Sony, и разработчики продолжат выпускать контент для приставки.
PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года. Она будет оснащена восьмиядерным процессором AMD на основе архитектуры Zen 2, видеочипом AMD Navi и будет поддерживать до 120 кадров в секунду на разрешении 4K.
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