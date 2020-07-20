В ближайшее время может состояться релиз портированной версии God of War на PC

Популярная серия компьютерных игр в экшн-жанрах Hack and slash и Action-adventure, основанных на древнегреческой и скандинавской мифологии – God of War в ближайшее время может получить порт на PC, сообщает VGTimes.
Сообщается, что поклонники PC смогут оценить игру, ранее выходившую только для консолей, уже в августе. Однако компания-разработчик – Sony, отказалась от комментариев и не стала подтверждать эту информацию.
В марте этого года Sony адаптировал на PC другую популярную игру, выходившую лишь на PlayStation 4, — Horizon Zero Dawn.
Главным героем всех игр серии God of War является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Выход последней части датирован 20 апреля 2018 года в качестве эксклюзива для PlayStation 4. Игра получила высокие оценки и положительные отзывы в игровой прессе. Её средняя оценка, по данным агрегатора Metacritic, составила 94 из 100. По итогам 2018 года многие издания включили God of War в свои списки лучших игр года.
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