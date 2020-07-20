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Представлен геймплей российской игры про Вторую мировую войну – «Партизаны 1941»

«Партизаны 1941»
Представлен геймплей российской игры про Вторую мировую войну – «Партизаны 1941»
Киберспорт / Другие игры 0

Российская студия Alter Games провели часовой стрим, в котором рассказали о геймплее и особенностях новой игры о Второй мировой войне – «Партизаны 1941». Кроме того, в видео можно оценить новые карты и миссии.

Демонстрация геймплея начинается в видео с 15.35.

Игра «Партизаны 1941» – тактическая игра в реальном времени с элементами стелса. События разворачиваются осенью 1941 года на Восточном фронте Второй мировой войны. Играть предстоит за группу партизан, которые сражаются с нацистами. Для прохождения миссий можно использовать окружение, придумывать ловушки и всячески обманывать противника. Для достижения цели, предстоит собрать команду. В игре доступны возможности кастомизации и улучшения.

Демо-версия игры уже доступна в Steam. Релиз был намечен на лето 2020 года, однако пока точная дата неизвестна.

Скриншоты игры можно посмотреть здесь:

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