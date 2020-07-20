В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

Старший дизайнер квестов в Cyberpunk 2077 Павел Саско рассказал о структуре игровых миссий.

«Мы создали структуру квестов в Cyberpunk, основываясь на опыте The Witcher 3. В „Ведьмаке“ у нас была основная квестовая линейка и побочные квесты. В Cyberpunk мы сделали структуру более упорядоченной, добавили дополнительные квестовые линейки, которые активируются при различных игровых обстоятельствах. Все эти квесты нелинейные.



В игре присутствует система, которая сама решает, когда и какие задания выдавать игроку, учитывая его прогресс. Даже я не могу сказать, в каком порядке будут начинаться квесты. Конечно, мы работали над этой системой, чтобы определить наилучшие условия для начала каждого задания, но это сложно объяснить.



Если оглянуться на The Witcher 3, некоторым игрокам и журналистам показалось, что сюжетная линия была слишком долгой, поэтому мы сделали основную ветку слегка короче и уделили больше внимания побочным квестам. Они влияют на основную линейку, поэтому игрок может вообще не выполнять сюжетные квесты, но пройти игру и получить совершенно разные концовки, отличающиеся от тех, которые получили другие игроки», — приводит слова Саско Spider's Web.