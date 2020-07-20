Yamich, Dukalis и Ahilles присоединились к Winstrike
Киберспортивная организация Winstrike обновила состав по Dota 2, сообщает пресс-служба в сообществе во "ВКонтакте". К команде присоединились Андрей 'Dukalis' Куропаткин, Даниял 'yamich' Лазебный и Тимур 'Ahilles' Кульмухамбетов.
«С сегодняшнего дня состав Winstrike Team по Dota 2 терпит глобальные изменения. В инактив уходят Станислав „чикиряу“ Яросевич, Сергей „[T]SA“ Тимченко и Дмитрий „kickeed“ Пиляев. Организация открыта для предложений по этим игрокам. Желаем удачи новому составу в ближайших турнирах!» — говорится в сообщении.
Обновлённый состав Winstrike:
Камиль «agressive child' Биктимиров.
Максим 're1bl» Афанасьев.
Владислав «DKFogas» Фролов.
Даниял «yamich» Лазебный.
Андрей «Dukalis» Куропаткин.
Тимур «Ahilles» Кульмухамбетов (тренер).
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