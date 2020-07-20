Yamich, Dukalis и Ahilles присоединились к Winstrike

Киберспортивная организация Winstrike обновила состав по Dota 2, сообщает пресс-служба в сообществе во "ВКонтакте". К команде присоединились Андрей 'Dukalis' Куропаткин, Даниял 'yamich' Лазебный и Тимур 'Ahilles' Кульмухамбетов.

«С сегодняшнего дня состав Winstrike Team по Dota 2 терпит глобальные изменения. В инактив уходят Станислав „чикиряу“ Яросевич, Сергей „[T]SA“ Тимченко и Дмитрий „kickeed“ Пиляев. Организация открыта для предложений по этим игрокам. Желаем удачи новому составу в ближайших турнирах!» — говорится в сообщении.

Обновлённый состав Winstrike:

Камиль «agressive child' Биктимиров.

Максим 're1bl» Афанасьев.

Владислав «DKFogas» Фролов.

Даниял «yamich» Лазебный.

Андрей «Dukalis» Куропаткин.

Тимур «Ahilles» Кульмухамбетов (тренер).