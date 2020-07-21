Стример Sodapoppin получил бан на Twitch

Стример Ченс Sodapoppin Моррис получил бан на Twitch.

За 20 минут до того, как был забанен Sodopoppin, блокировку получил Роберт Roflgator Валецки. Они проводили совместный стрим по мультиплеерной игре для VR VRChat. Возможной причиной блокировки могли послужить откровенные образы её персонажей.

После блокировки Sodapoppin опубликовал на своей странице в «Твиттере» шутливое видео, в котором извинился за получение бана перед своей семьёй и подписчиками.

Канал Sodapoppin на Twitch насчитывал более 2 млн подписчиков. В среднем его трансляции смотрели около 17 тыс. зрителей. В прошлом году его трансляции по World of Warcraft набрали 18 млн часов просмотра, а каждый стрим собирал примерно по 30 тыс. человек.