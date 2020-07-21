В Сети появился геймплей Prophecy — отменённой игры от создателей Ghost of Tsushima
На сайте бывшего старшего художника Sucker Punch Productions Макса Чапмэна был обнаружен 11-минутный геймплейный видеоролик Prophecy. Возможно, это отменённая игра студии, которая разрабатывалась до Ghost of Tsushima.
В ролике можно увидеть цельный игровой сегмент, в котором были показаны игровой мир, протагонист и его противники. Ознакомиться с полным видео можно по ссылке.
После обнаружения видеоролика сайт художника перестал работать. На нём сообщалось, что Чапмэн работает в NCSoft, несмотря на то, что его странице в LinkedIn по-прежнему указана Sucker Punch.
Боевая система Prophecy во многом схожа с недавно вышедшей Ghost of Tsushima. Часть наработок для Prophecy, видимо, всё-таки была использована, несмотря на отмену проекта.
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