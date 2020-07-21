Здесь делают Cyberpunk 2077. Офис CD Projekt RED может увидеть любой желающий

Культовая студия разработки CD Projekt RED теперь есть в Google Maps, где можно включить просмотр улиц и некоторых помещений внутри через панорамные фотографии. Чтобы «посетить» CDPR, достаточно отправиться в Варшаву и найти адрес ul. Jagiellońska 74, 03-301. А затем – посетить виртуальный тур по данной ссылке.

«Путешествовать» по офису можно с помощью стрелочек на клавиатуре, мышкой или через функционал Maps. Можно увидеть, например, как вход в офис «охраняет» Ведьмак. В каком стиле оформлены переговорные комнаты и коридоры. И какие удобства есть у команды CD Projekt RED, в том числе большие кухни и тренажёрный зал.

Напомним, CD Projekt RED – польская компания-разработчик компьютерных игр. Среди её хитов – «Ведьмак 3: Дикая охота». Сейчас студия работает на Cyberpunk 2077.