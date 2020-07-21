Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000

Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.

Посмотреть видео можно на канале Primaris в YouTube.

Автор сообщил, что данный ролик — первый из трёх синематиков, которые будут связаны с чёрными храмовниками, а в следующих частях появятся некроны и гробницы.

«Над производством ролика от начала и до конца работал только я. Будет экшен, и общий визуал будет намного лучше. Данный ролик был для меня некой техно-демо. Я понял, в чём слаб, где совершаю ошибки, и, проанализировав всё это, я положил начало работы над новым роликом.



Я очень благодарен всему комьюнити Warhammer и социальным сетям. За время производства я чувствовал колоссальную поддержку. Обещаю, следующие ролики будут намного лучше!» — написал Primaris.