Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000

Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Посмотреть видео можно на канале Primaris в YouTube.
Автор сообщил, что данный ролик — первый из трёх синематиков, которые будут связаны с чёрными храмовниками, а в следующих частях появятся некроны и гробницы.
«Над производством ролика от начала и до конца работал только я. Будет экшен, и общий визуал будет намного лучше. Данный ролик был для меня некой техно-демо. Я понял, в чём слаб, где совершаю ошибки, и, проанализировав всё это, я положил начало работы над новым роликом.
Я очень благодарен всему комьюнити Warhammer и социальным сетям. За время производства я чувствовал колоссальную поддержку. Обещаю, следующие ролики будут намного лучше!» — написал Primaris.
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