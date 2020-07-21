Обнародованы фамилии актёров, которые будут озвучивать персонажи ремейка Mafia

Компания 2K Games обнародовала актёрский состав ремейка игры Mafia. На сайте разработчика появились списки актёров. Представлены и фамилии тех, кто будет озвучивать региональные версии, включая русскую. В России новинка выйдет с полным дублированием.
Список актёров озвучки английской и русской версий.
— Томми — Эндрю Бонджорно и Юрий Титов
• Сэм — Дон ДиПетта и Сергей Радченко
• Поли — Джереми Люк и Максим Дахненко
• Дон Сальери — Гленн Таранто и Максим Пинскер
• Сара — Белла Поупэ и Юлия Астахова
• Фрэнк — Стивен Оливер и Дмитрий Ячевский
• Дон Морелло — Сол Стайн и Виктор Мамонов
• Детектив Норман — Дэмиен Кларк и Александр Дзюба.
Релиз ремейка запланирован на 25 сентября 2020 года. Разработчики обещают, что 22 июля покажут подробную презентацию игрового процесса Mafia: Definitive Edition.
- 21 июля 2020
-
20:58
-
19:55
-
13:56
-
12:49
-
12:22
-
11:56
-
10:56
- 20 июля 2020
-
20:15
-
17:48
-
16:56
-
15:22
-
15:05
-
13:57
-
12:37
-
12:36
-
10:28
-
01:45
-
00:45
- 19 июля 2020
-
23:05
-
18:06
-
16:08
-
12:31
-
00:00
- 18 июля 2020
-
23:59
-
21:37
-
21:17
-
19:43
-
18:42
-
15:25
- 17 июля 2020
-
22:23
-
18:30
-
16:52
-
15:58
-
14:58
-
13:59