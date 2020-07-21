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Обнародованы фамилии актёров, которые будут озвучивать персонажи ремейка Mafia

Обнародованы фамилии актёров, которые будут озвучивать персонажи ремейка Mafia
Киберспорт / Другие игры 0

Компания 2K Games обнародовала актёрский состав ремейка игры Mafia. На сайте разработчика появились списки актёров. Представлены и фамилии тех, кто будет озвучивать региональные версии, включая русскую. В России новинка выйдет с полным дублированием.

Список актёров озвучки английской и русской версий.

— Томми — Эндрю Бонджорно и Юрий Титов
• Сэм — Дон ДиПетта и Сергей Радченко
• Поли — Джереми Люк и Максим Дахненко
• Дон Сальери — Гленн Таранто и Максим Пинскер
• Сара — Белла Поупэ и Юлия Астахова
• Фрэнк — Стивен Оливер и Дмитрий Ячевский
• Дон Морелло — Сол Стайн и Виктор Мамонов
• Детектив Норман — Дэмиен Кларк и Александр Дзюба.

Релиз ремейка запланирован на 25 сентября 2020 года. Разработчики обещают, что 22 июля покажут подробную презентацию игрового процесса Mafia: Definitive Edition.

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