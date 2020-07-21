Обнародованы фамилии актёров, которые будут озвучивать персонажи ремейка Mafia

Компания 2K Games обнародовала актёрский состав ремейка игры Mafia. На сайте разработчика появились списки актёров. Представлены и фамилии тех, кто будет озвучивать региональные версии, включая русскую. В России новинка выйдет с полным дублированием.

Список актёров озвучки английской и русской версий.

— Томми — Эндрю Бонджорно и Юрий Титов

• Сэм — Дон ДиПетта и Сергей Радченко

• Поли — Джереми Люк и Максим Дахненко

• Дон Сальери — Гленн Таранто и Максим Пинскер

• Сара — Белла Поупэ и Юлия Астахова

• Фрэнк — Стивен Оливер и Дмитрий Ячевский

• Дон Морелло — Сол Стайн и Виктор Мамонов

• Детектив Норман — Дэмиен Кларк и Александр Дзюба.

Релиз ремейка запланирован на 25 сентября 2020 года. Разработчики обещают, что 22 июля покажут подробную презентацию игрового процесса Mafia: Definitive Edition.