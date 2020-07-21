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Crytek впервые показала живой геймплей Crysis Remastered

Crytek впервые показала живой геймплей Crysis Remastered
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Crytek показала геймплей Crysis Remastered на Nintendo Switch. На Nintendo новая игра будет работать с частотой 30 кадров в секунду в разрешении 720p. Кроме того, в версии для Switch будет реализована поддержка гироскопа. Он в игре позволяет прицеливаться.

В ремастере изменилось оформление. Так, разработчик уделил внимание растительности и освещению.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Switch.

На Switch Crysis Remastered выйдет 23 июля. Приобрести игру в eShop можно за 2249 рублей.

Позже состоятся релизы для ПК, Playstation 4 и Xbox One. На них игра будет работать в большем разрешении.

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