Стримерша рассказала об угрозах преследователя, который напал на неё с ножом у магазина

Стримерша Sweet Anita сообщила, что её продолжает преследовать злоумышленник. Анита жаловалась в полицию на преследования, но добиться полной безопасности ей так и не удалось.
Злоумышленника задержали в ноябре 2019 года после того, как напал на неё с ножом у супермаркета. Но полицейские отпустили сталкера, ограничившись предупреждением.
Как сообщила стримерша, её преследователь объявился неделю назад. Он пригрозил убить её, напомнив о нападении с ножом.
«Если со мной что-то случится, надеюсь, я буду последней. Ни одна работа не должна иметь риск насилия, нападения или смерти, тем более стриминг», — написала Анита в «Твиттере».
Угрозы злоумышленник писал в чате во время стрима. Девушка уже обратилась в Twitch, чтобы сервис передал данные в полицию.
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