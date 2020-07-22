Стримерша рассказала об угрозах преследователя, который напал на неё с ножом у магазина

Стримерша Sweet Anita сообщила, что её продолжает преследовать злоумышленник. Анита жаловалась в полицию на преследования, но добиться полной безопасности ей так и не удалось.

Злоумышленника задержали в ноябре 2019 года после того, как напал на неё с ножом у супермаркета. Но полицейские отпустили сталкера, ограничившись предупреждением.

Как сообщила стримерша, её преследователь объявился неделю назад. Он пригрозил убить её, напомнив о нападении с ножом.

«Если со мной что-то случится, надеюсь, я буду последней. Ни одна работа не должна иметь риск насилия, нападения или смерти, тем более стриминг», — написала Анита в «Твиттере».

Угрозы злоумышленник писал в чате во время стрима. Девушка уже обратилась в Twitch, чтобы сервис передал данные в полицию.