Замминистра спорта РФ позитивно охарактеризовал киберспорт

Заместитель министра спорта России Андрей Сельский поделился мнением по поводу киберспорта.

«Киберспорт – это, с одной стороны, передний край освоения информационных технологий в спортивной сфере. С другой – это на сегодня единственный вид спорта, генерирующий всю полноту данных в цифровом формате в режиме реального времени. Поэтому наработки коллег будут очень полезны для цифровизации спорта в целом», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Отмечается, что компьютерный спорт в России объединяет, по разным оценкам, от 200 тыс. до нескольких миллионов спортсменов – участников соревнований. Около половины киберспортсменов параллельно занимаются другими видами спорта. Соревнования по компьютерному спорту могут проводиться онлайн, а участие в них могут принимать до 25 тыс. спортсменов единовременно.