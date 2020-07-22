Опубликовано первое видео геймплея игры UFC 4

Компания Electronic Arts опубликовала видео, в котором показан геймплей новой игры UFC 4, посвящённой смешанным единоборствам.
Права на видео принадлежат компании EA Sports. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EA Sports UFC.
Главные нововведения в игре — улучшенная механика клинча, более динамичный граунд-энд-паунд и усовершенствованное управление ударами. Разработчики изменили анимацию повреждений лица и тела и добавили новую систему повторов.
Напомним, ранее стало известно, что основным отличием UFC 4 от предыдущей версии станет персонализация бойца. Игрок сможет создать и прокачать героя в режиме карьеры, а также поиграть им в других режимах. Выбрать можно будет не только стиль боя персонажа, но и характер.
UFC 4 выйдет 14 августа на 2020 года PS4 и Xbox One. Впоследствии станет доступна на PS5 и Xbox Series X. Цена стандартного издания в PlayStation Store — 4899 рублей.
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