Опубликовано первое видео геймплея игры UFC 4

Компания Electronic Arts опубликовала видео, в котором показан геймплей новой игры UFC 4, посвящённой смешанным единоборствам.

Права на видео принадлежат компании EA Sports. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EA Sports UFC.

Главные нововведения в игре — улучшенная механика клинча, более динамичный граунд-энд-паунд и усовершенствованное управление ударами. Разработчики изменили анимацию повреждений лица и тела и добавили новую систему повторов.

Напомним, ранее стало известно, что основным отличием UFC 4 от предыдущей версии станет персонализация бойца. Игрок сможет создать и прокачать героя в режиме карьеры, а также поиграть им в других режимах. Выбрать можно будет не только стиль боя персонажа, но и характер.

UFC 4 выйдет 14 августа на 2020 года PS4 и Xbox One. Впоследствии станет доступна на PS5 и Xbox Series X. Цена стандартного издания в PlayStation Store — 4899 рублей.