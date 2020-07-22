В Valorant впервые забанили киберспортсменов за читерство

Компания Riot Games забанила двух киберспортсменов, выступающих в Valorant, после обвинений в мошенничестве. После того как подозрения в нечестной игре подтвердились, игроки под никами w3ak и Phox были дисквалифицированы на два года.



w3ak выступал за любительскую команду Athletic Strong Muscular Ragers (ASMR). Phox состоял и в ASMR, и в профессиональном клубе Echo 8. Их партнеры по командам утверждают, что ничего не знали о читерстве с их стороны.



Киберспортсмены признали вину и извинились перед всеми, кого затронула ситуация. Организаторы турниров приступили к пересмотру результатов последних матчей с участием ASMR и Echo 8.



Phox был одним из лучших игроков в североамериканском регионе VALORANT — он побеждал в 75% сыгранных матчей. Винрейт w3ak составлял 55%.