Представлена обложка FIFA 21. На ней — 21-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лицом FIFA 21. В официальном «твиттере» EA Sport FIFA представлены обложки новой версии игры.

Фото доступны в «твиттере» EA Sport FIFA.



Ранее сообщалось, что компания Electronic Arts выбирала между Неймаром и Мбаппе, но в конечном итоге сделала выбор в пользу француза. Мбаппе — первый игрок «ПСЖ», попавший на обложку FIFA, со времён Гийома Оаро. Он был на обложке французской версии FIFA 10.



FIFA 21 выйдет 2 октября 2020 года на PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC. Позже игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X. Покупатели FIFA 21 на PS4 в течение года до выхода FIFA 22 смогут бесплатно получить версию футбольного симулятора для PlayStation 5, причём не просто версию для PS4 по обратной совместимости, а полноценную некстген-версию. Версия FIFA 21 для PC будет аналогична версиям для текущего поколения консолей, а не следующего.