Представлена обложка FIFA 21. На ней — 21-летний форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лицом FIFA 21. В официальном «твиттере» EA Sport FIFA представлены обложки новой версии игры.
Фото доступны в «твиттере» EA Sport FIFA.
Ранее сообщалось, что компания Electronic Arts выбирала между Неймаром и Мбаппе, но в конечном итоге сделала выбор в пользу француза. Мбаппе — первый игрок «ПСЖ», попавший на обложку FIFA, со времён Гийома Оаро. Он был на обложке французской версии FIFA 10.
FIFA 21 выйдет 2 октября 2020 года на PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC. Позже игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X. Покупатели FIFA 21 на PS4 в течение года до выхода FIFA 22 смогут бесплатно получить версию футбольного симулятора для PlayStation 5, причём не просто версию для PS4 по обратной совместимости, а полноценную некстген-версию. Версия FIFA 21 для PC будет аналогична версиям для текущего поколения консолей, а не следующего.
- 22 июля 2020
-
18:44
-
17:26
-
15:50
-
14:09
-
13:15
-
12:31
-
12:16
-
00:08
- 21 июля 2020
-
23:06
-
20:58
-
19:55
-
13:56
-
12:49
-
12:22
-
11:56
-
10:56
- 20 июля 2020
-
20:15
-
17:48
-
16:56
-
15:22
-
15:05
-
13:57
-
12:37
-
12:36
-
10:28
-
01:45
-
00:45
- 19 июля 2020
-
23:05
-
18:06
-
16:08
-
12:31
-
00:00
- 18 июля 2020
-
23:59
-
21:37
-
21:17