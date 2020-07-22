Выручка GTA V на консолях в июне упала на 33 %
В июне GTA V принесла студии Rockstar на 33% прибыли меньше, чем в мае. Об этом сообщает аналитическая компания SuperData.
По итогам мая GTA V заняла вторую строчку самых прибыльных игр на консолях. Месяц спустя Grand Theft Auto обогнали The Last of Us Part II, FIFA 20 и Pokemon Sword and Shield. По мнению аналитиков SuperData, такой спад интереса к игре можно объяснить отсутствием крупных обновлений: последний именной патч «Ограбление казино Diamond» вышел уже более полугода назад — в декабре 2019 года.
Если говорить о версии GTA V для персональный компьютеров, то она не вошла даже в топ-10. В мае в Epic Games Store игру можно было получить бесплатно, однако даже без учета акционных копий общий тираж тайтла превысил 130 млн экземпляров.
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