Фанатский трейлер GTA: San Andreas на Unreal Engine 4 заблокирован из-за жалобы Take-Two
Фанатский трейлер GTA: San Andreas на Unreal Engine 4 был заблокирован в YouTube из-за жалобы издателя Take-Two Interactive.
На момент блокировки ролик набрал более 2 млн просмотров.
Над картой работали ArcadiaSquad — трое друзей из Аргентины, Чили и Колумбии. Как сообщает Dark Side of Gaming, команда трудится над проектом почти год. Однако карта не будет доступна для загрузки и установки, так как ArcadiaSquad создаёт лишь инструментарий для создания машинимы, а не полноценный рабочий ремейк игры.
GTA: San Andreas — игра Rockstar, которая стала пятой по счёту в серии. Релиз GTA: San Andreas состоялся в октябре 2004 года для ПК, PlayStation 2 и Xbox. Последней игрой в серии является GTA V, которая вышла 17 сентября 2013 года.
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