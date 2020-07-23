В Cyberpunk 2077 показали район Пустошь. Фото

Разработчики игры Cyberpunk 2077 поделились изображениями района Пустошь, раскрыв некоторые подробности.

«Редкие населённые кочевниками Бесплодные Земли представляют собой обширные равнины за пределами города. Неконтролируемая добыча ресурсов, горящие нефтяные месторождения, безудержное загрязнение. После этого района Найт-Сити ощущается как богатый оазис. Но для знающих людей он имеет золотые возможности», — отмечается в сообщении в официальном «твиттере» игры.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но релиз перенесли на 17 сентября, после чего стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и не хотят выпускать недоделанный продукт.