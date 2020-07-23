Роман Дворянкин: издатель Dota2 собирает более $ 75 млн от пользователей за один турнир

Бывший генеральный директор одного из самых узнаваемых киберспортивных клубов «Virtus.pro» Роман Дворянкин в новом выпуске подкаста «SILA Права» рассказал о бизнес-модели Valve в рамках The International.
Стартовый призовой фонд турнира The International по Dota2 составляет $ 3 млн, это то, что даёт издатель. Но итоговый призовой фонд наполняется за счёт продажи внутриигровых предметов или специальных игровых кампаний. Например, обычные игроки заходят в игру, и им предлагают пройти специальную кампанию, за что можно получить какие-то бонусы, но для того, чтобы это сделать, нужно заплатить какую-то сумму. 25% этой суммы идёт в пополнение призового фонда The International. В прошлом году турнир проходил в Шанхае и его итоговый призовой фонд составил $ 30 млн, из которых 3 дал сам издатель, то есть 27 млн – это всего лишь 25% от суммы выручки, которую принесли издателю обычные пользователи. Нетрудно посчитать, что издатель игры — компания Valve — заработал на пользователях более $ 75 млн.
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