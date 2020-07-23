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В Cyberpunk 2077 нашли пасхалку, связанную со «Звёздными войнами»

В Cyberpunk 2077 нашли пасхалку, связанную со «Звёздными войнами»
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователи Reddit нашли в артбуке The World of Cyberpunk 2077 пасхалку, связанную с Люком Скайуокером из вселенной «Звёздных войн».

Фото: https://www.reddit.com/r/cyberpunkgame/

На этом арте персонаж, который похож на Марка Хэмилла, исполнившего роль Люка Скайуокера, пьёт молоко. Это отсылка к восьмому эпизоду «Звёздных войн» — «Последние джедаи». Позже пользователи обнаружили, что данный арт уже промелькнул в одном из трейлеров игры, однако раньше на это не обратили внимания.

Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но релиз перенесли на 17 сентября, после чего стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и не хотят выпускать недоделанный продукт.

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