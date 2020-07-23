Девушка против зомби. Игра State of Decay 3 – первый эксклюзив Xbox Series X
Пока один из самых загадочных анонсов Microsoft – игра State of Decay 3. И это первый настоящий эксклюзив Xbox Series X. Короткий трейлер игры показали на Xbox Games Showcase.
Видимо, в недалеком будущем девушка бредет по лесу с оружием в руках. Она идет по следам и вдруг натыкается на оленя. Правда, совсем не обычного оленя. На этом трейлер обрывается.
State of Decay 3 — новая часть экшена про зомби с видом от третьего лица и элементами выживания. Дата выхода игры не известна. Однако Microsoft подчеркивает, что это полноценный эксклюзив и State of Decay 3 появится только на Xbox Series X.
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