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Fable вернётся, но дата релиза – загадка

Fable новая версия
Fable вернётся, но дата релиза – загадка
Киберспорт 0

Легендарная серия игр Fable получит продолжение. Как и предполагали инсайдеры, на Xbox Game Showcase показали короткий и малоинформативный трейлер игры. Разработку ведёт студия Playground Games, которая работает над серией Forza Horizon.

За одну минуту кинематографичного трейлера мы видим мир игры, и всё. Никаких подробностей и даты релиза не сообщается. «Исследуйте страну фантастических существ и чудесных мест!» – гласит описание.

Fable – игра в жанре Action/RPG, разработанная специально для для ПК и Xbox. После выхода в 2004 году игра получила много положительных оценок, однако затем была лишь дополненная версия Fable: The Lost Chapters, HD–переиздание Fable Anniversary и сиквел Fable 2 эксклюзивно для Xbox 360.

Новая часть, вероятно, выйдет в 2021 году.

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