Анонсирована PlayStation 5 из золота и платины ценой в сотни тысяч рублей

Британское ателье Truly Exquisite, специализирующееся на изготовлении эксклюзивных версий различных девайсов, анонсировало выпуск PlayStation 5 покрытых золотом и платиной.
Цена таких устройств может достигать несколько сотен тысяч рублей. В Сети появились фото лишь одной версии – покрытой 24-каратным золотом, причём покрыты будут как сама приставка, так и геймпад DualSense с беспроводными наушниками. Две другие версии будут изготовлены из розового 18-каратного золота и платины. Всего планируется изготовить около 100 таких версий.
При этом компании ещё предстоит приобрести сами приставки после их официального релиза в конце 2020 года, так как они не являются партнёрами с Sony.
Напомним, что PlayStation 5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD на основе архитектуры Zen 2, видеочипом AMD Navi и будет поддерживать до 120 кадров в разрешении 4K.
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