Red Dead Redemption 2 по скидке и другие топовые игры в летней распродаже Epic Games

В цифровом магазине Epic Games Store началась летняя распродажа. Более 150 игр можно приобрести со скидками до 75%.

Летняя распродажа в Epic Games Store:

Control — 649 рублей (1299 рублей без скидки).

Red Dead Redemption 2 — 1999 (2499).

Assassin's Creed Odyssey — 824 (2499).

Borderlands 3 — 999 (1999).

SnowRunner — 1199 (1399).

Maneater — 899 (1199).

Saints Row: The Third Remastered — 1199 (1599).

Watch Dogs 2 — 499 (2499).

Metro Exodus — 719 (1599).

С полным списком скидок можно ознакомиться на странице Epic Games Store. Распродажа продлится до 6 августа.

Во время распродажи можно использовать скидочный купон на дополнительную скидку 650 рублей, который можно было получить в ходе весенней «Мегараспродажи».