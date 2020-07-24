Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Red Dead Redemption 2 по скидке и другие топовые игры в летней распродаже Epic Games

Red Dead Redemption 2 по скидке и другие топовые игры в летней распродаже Epic Games
Киберспорт 0

В цифровом магазине Epic Games Store началась летняя распродажа. Более 150 игр можно приобрести со скидками до 75%.

Летняя распродажа в Epic Games Store:
Control — 649 рублей (1299 рублей без скидки).
Red Dead Redemption 2 — 1999 (2499).
Assassin's Creed Odyssey — 824 (2499).
Borderlands 3 — 999 (1999).
SnowRunner — 1199 (1399).
Maneater — 899 (1199).
Saints Row: The Third Remastered — 1199 (1599).
Watch Dogs 2 — 499 (2499).
Metro Exodus — 719 (1599).

С полным списком скидок можно ознакомиться на странице Epic Games Store. Распродажа продлится до 6 августа.

Во время распродажи можно использовать скидочный купон на дополнительную скидку 650 рублей, который можно было получить в ходе весенней «Мегараспродажи».

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020