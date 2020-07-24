Twitch забанил игрока в Super Smash Bros за домогательства к несовершеннолетним
Профессиональный игрок в Super Smash Bros Гонсало ‘ZeRo’ Барриос был пожизненно забанен стриминговым сервисом Twitch. Решение было принято после того, как игрока обвинили в домогательствах к несовершеннолетней.
Киберспортсмена также уволили из команды Tempo Storm. На профессиональном уровне Гонсало выступал с 2014 года.
Примечательно, что о проступках Барриос рассказал сам. Так, он признался, что посылал некие «ужасные» сообщения 14-летним девочкам. После этого Барриос сообщил о прекращении выступлений на турнирах.
В последнее время в интернете популярность набирают истории о домогательствах и вульгарном поведении. В «Твиттере» регулярно запускаются новые треды, посвящённые подобным историям. Всё чаще разоблачают и известных людей.
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