В Steam началась распродажа Mortal Kombat и других игр

В Steam стартовала распродажа многих игр. Например, на Mortal Kombat 11 действует специальная цена, составляющая 414 руб. вместо 1035.

Помимо этого, доступные следующие предложения:

• Tannenberg — 249 руб (раньше — 499 руб)

• Pillars of Eternity — 249 руб (499)

• Pillars of Eternity 2: Deadfire — 590 руб (1180)

• State of Decay 2: Juggernaut Edition — 450 руб (599)

• Remnant: From the Ashes — 778 руб (1297)

• Torchlight 2 — 209 руб (419)

• Torchlight — 74 руб (249)

• Hob — 149 руб (499)

• Livelock — 77 руб (259)

Распродажа продлится до 27–31 июля, даты окончания зависят от конкретной игры.