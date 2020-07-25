Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Sony дарит деньги подписчикам PS Plus

Sony дарит деньги подписчикам PS Plus
Киберспорт 0

Компания Sony, празднующая в этом месяце 10-летие PlayStation Plus, порадовала подписчиков сервиса неожиданными бонусами. Вчера, 24 июля, многие пользователи по всему миру получили на свою PS4 сообщение с информацией, что Sony внесла на их учётную запись 600 рублей (или аналог в другой валюте: $ 10 — в США, € 10 — в Европе, £ 10 — в Великобритании).

Предоставленный депозит невозможно вывести, однако пользователи смогут потратить их на покупку новых игр — так компания поздравила своих клиентов с десятилетием сервиса.

Примечательно, что деньги получили не все подписчики PS Plus, и пока не понятно, по какому принципу Sony распределяла бонусы. В связи с этим многие подписчики, пользующиеся сервисом долгие годы, были в возмущены, что на их счета деньги не поступили.

PS Plus был представлен 29 июня 2010 года. Ранее Sony объявила ещё об одной акции в честь юбилея: в июльской подборке подписчикам выдали три игры вместо двух — NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider и Erica.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020