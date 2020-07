Sony дарит деньги подписчикам PS Plus

Компания Sony, празднующая в этом месяце 10-летие PlayStation Plus, порадовала подписчиков сервиса неожиданными бонусами. Вчера, 24 июля, многие пользователи по всему миру получили на свою PS4 сообщение с информацией, что Sony внесла на их учётную запись 600 рублей (или аналог в другой валюте: $ 10 — в США, € 10 — в Европе, £ 10 — в Великобритании).



Предоставленный депозит невозможно вывести, однако пользователи смогут потратить их на покупку новых игр — так компания поздравила своих клиентов с десятилетием сервиса.



Примечательно, что деньги получили не все подписчики PS Plus, и пока не понятно, по какому принципу Sony распределяла бонусы. В связи с этим многие подписчики, пользующиеся сервисом долгие годы, были в возмущены, что на их счета деньги не поступили.



PS Plus был представлен 29 июня 2010 года. Ранее Sony объявила ещё об одной акции в честь юбилея: в июльской подборке подписчикам выдали три игры вместо двух — NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider и Erica.