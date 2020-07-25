Microsoft объявила дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Поклонники S.T.A.L.K.E.R. 2 разузнали дату выхода культовой игры. О ней стало известно исходя из поста, опубликованного в «твиттере» Xbox Wire, в котором сообщается: «Приготовьтесь вернуться в Зону в S.T.A.L.K.E.R. 2 в следующем году на Xbox Series X. Взгляните и узнайте захватывающие подробности об амбициозном продолжении».
Таким образом, можно сделать вывод, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году. Ранее, в рамках Xbox Games Showcase, был представлен трейлер видеоигры.
Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица во вселенной постапокалипсиса. Это одна из самых ожидаемых игр в России и СНГ. Изначально выход игры планировался на 2012 год. Однако из-за различных проблем разрабатываемая украинской компанией GSC Game World игра постоянно переносилась.
- 25 июля 2020
-
13:27
-
12:42
- 24 июля 2020
-
20:27
-
18:38
-
17:20
-
14:54
-
13:50
-
12:56
-
12:25
-
12:08
-
03:22
-
02:56
- 23 июля 2020
-
20:29
-
20:14
-
19:53
-
19:34
-
19:20
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
16:48
-
14:59
-
13:43
-
13:07
-
12:55
-
12:38
-
11:56
-
10:38
- 22 июля 2020
-
22:33
-
21:02
-
18:44
-
17:26
-
15:50
-
14:09
-
13:15