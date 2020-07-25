Microsoft объявила дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Поклонники S.T.A.L.K.E.R. 2 разузнали дату выхода культовой игры. О ней стало известно исходя из поста, опубликованного в «твиттере» Xbox Wire, в котором сообщается: «Приготовьтесь вернуться в Зону в S.T.A.L.K.E.R. 2 в следующем году на Xbox Series X. Взгляните и узнайте захватывающие подробности об амбициозном продолжении».



Таким образом, можно сделать вывод, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году. Ранее, в рамках Xbox Games Showcase, был представлен трейлер видеоигры.



Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица во вселенной постапокалипсиса. Это одна из самых ожидаемых игр в России и СНГ. Изначально выход игры планировался на 2012 год. Однако из-за различных проблем разрабатываемая украинской компанией GSC Game World игра постоянно переносилась.

Разработчики рассказали, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет один из самых больших открытых миров