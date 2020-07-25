EA Sports показала скриншоты FIFA 21

Компания EA Sports представила скриншоты новой версии футбольного симулятора FIFA 21. Разработчик показал скриншоты из матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», изображение форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, стадиона «Энфилд». Представлены также скриншоты с режимом уличного футбола Volta и режима карьеры.
Эрлинг Холанд
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
«Энфилд»
Режим Volta
Режим Volta
Карьерный режим
Ранее стало известно о первых подробностях игрового процесса. В FIFA 21 будет введена система, улучшающая элементы дриблинга и обводок в игре. Ещё одной ключевой особенностью игры может стать механизм Creative Runs, позволяющий показывать более творческую игру пользователю. Сообщается и о новой системе поведения игроков на поле.
Релиз FIFA 21 состоится в октябре 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Затем игра выйдет на консолях нового поколения.
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