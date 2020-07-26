Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды

Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.

Обновлённый ростер OG дебютирует уже на 27 июля на турнире OGA Dota PIT 2020 Season 2. Первый соперник команды на турнире ещё неизвестен.

Ceb был игроком основного состава с июня 2018 по январь 2020 года. Он привёл команду к чемпионству на турнире The International. Более того, OG стала первым двукратным чемпионом The International в истории Dota 2.

В начале 2020 года Debs стал главным тренером коллектива. Тогда место офлейнера занял Чжэн MidOne Йек Най.