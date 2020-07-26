S1mple стал лучшим игроком в пистолетных раундах в первой половине 2020 года
Лидер состава Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Александр s1mple Костылев стал лучшим игроком в пистолетных раундах в первой половине 2020 года, сообщает пресс-служба HLTV в «Твиттере».
Пост доступен на странице HLTV в "Твиттере".
Средний K/D/A s1mple составил 1,42 балла на 113 картах. В тройку также попали ZywOo (Vitality) и broky (FaZe), которые набрали 1,4 и 1,35 балла соответственно. В рейтинг попали ещё четыре киберспортсмена из СНГ: Виктор Somedieyoung Оруджев (1,32), Денис Electronic Шарипов (1,30), Дмитрий Sh1ro Соколов и Сергей Ax1le Рыхторов (1,29).
S1mple выступает за Natus Vincere с августа 2016 года. Недавно Костылев возглавил список лучших игроков на карте Inferno за всё время.
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