S1mple стал лучшим игроком в пистолетных раундах в первой половине 2020 года

Лидер состава Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Александр s1mple Костылев стал лучшим игроком в пистолетных раундах в первой половине 2020 года, сообщает пресс-служба HLTV в «Твиттере».

Пост доступен на странице HLTV в "Твиттере".

Средний K/D/A s1mple составил 1,42 балла на 113 картах. В тройку также попали ZywOo (Vitality) и broky (FaZe), которые набрали 1,4 и 1,35 балла соответственно. В рейтинг попали ещё четыре киберспортсмена из СНГ: Виктор Somedieyoung Оруджев (1,32), Денис Electronic Шарипов (1,30), Дмитрий Sh1ro Соколов и Сергей Ax1le Рыхторов (1,29).

S1mple выступает за Natus Vincere с августа 2016 года. Недавно Костылев возглавил список лучших игроков на карте Inferno за всё время.