В Сеть утёк логотип новой Call of Duty. Его обнаружили на пачке чипсов

В Сеть утёк возможный логотип новой части Call of Duty, которая расскажет о Холодной войне. Официального анонса новой части Call of Duty от Activision не было.

Аккаунт TheGamingRevolution со ссылкой на анонимный источник опубликовал в «Твиттере» фотографию пачки чипсов Doritos, на которой изображён логотип Call of Duty: Black Ops Cold War.

Посмотреть фотографии можно на странице TheGamingRevolution в "Твиттере".

Cудя по снимкам, покупатели чипсов Doritos смогут активировать код с упаковки и получить удвоенный опыт в новой части CoD. В 2019 году подобная акция была проведена за месяц до выхода Call of Duty: Modern Warfare.

По слухам, релиз новой части Call of Duty запланирован на конец 2020 года.