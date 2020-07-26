Японский художник сообщил, что Хидео Кодзима, возможно, работает над новым хоррором

Автор японских комиксов в жанре ужасов Дзюндзи Ито сообщил, что геймдизайнер Хидео Кодзима, возможно, работает над новой игрой в жанре хоррор.

«Знаю Кодзиму, и у нас состоялся разговор о потенциальном хорроре, над которым он, возможно, работает. Он предложил мне поработать над игрой, однако никаких подробностей пока нет», — приводит слова Ито Comicbook.

В апреле 2020 года Кодзима заявил, что хотел бы создать прорывной хоррор. Кодзима уже работал над играми в этом жанре: в 2014 году вышел трейлер игры P.T., которая должна была стать девятой частью серии Silent Hill. Игра обрела популярность, релиз полноценного проекта планировался на 2016 год, однако в 2015-м было объявлено об отмене P.T. Некоторое время спустя Кодзима покинул Konami.