Стратегию про российскую империю можно будет попробовать 30 июля

Компания Deep Silver сообщила, что в Iron Harvest с 30 июля стартует открытое бета-тестирование. При этом компания также выпустила новое видео, в котором показаны три игровые фракции.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Iron Harvest.
Выпуск Iron Harvest запланирован на 1 сентября. В ходе открытого бета-тестирования игроки смогут познакомиться с некоторыми миссиями сюжетной кампании. Также будет доступен режим мультиплеера.
Игра посвящена альтернативной истории 20-х годов прошлого века. В стратегии будут присутствовать три фракии, включая Русвет — огромную страну, которой правит царь Николай. Страна имеет корни из Российской империи. После Первой мировой войны в государстве начинает нарастать напряжение, подогреваются революционные настроения.
Уже доступен предзаказ игры в Steam. За стандартное издание придётся заплатить 1085 рублей, а расширенная версия обойдётся в 1499 рублей.
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