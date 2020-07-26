Стратегию про российскую империю можно будет попробовать 30 июля

Компания Deep Silver сообщила, что в Iron Harvest с 30 июля стартует открытое бета-тестирование. При этом компания также выпустила новое видео, в котором показаны три игровые фракции.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Iron Harvest.

Выпуск Iron Harvest запланирован на 1 сентября. В ходе открытого бета-тестирования игроки смогут познакомиться с некоторыми миссиями сюжетной кампании. Также будет доступен режим мультиплеера.

Игра посвящена альтернативной истории 20-х годов прошлого века. В стратегии будут присутствовать три фракии, включая Русвет — огромную страну, которой правит царь Николай. Страна имеет корни из Российской империи. После Первой мировой войны в государстве начинает нарастать напряжение, подогреваются революционные настроения.

Уже доступен предзаказ игры в Steam. За стандартное издание придётся заплатить 1085 рублей, а расширенная версия обойдётся в 1499 рублей.