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Стримершу забанили за то, что она назвала героиню The Last of Us Part 2 трансгендером

Стримершу забанили за то, что она назвала героиню The Last of Us Part 2 трансгендером
Киберспорт / Другие игры 0

Стримерша Jinnytty была забанена на Twitch после неоднозначных высказываний об игре The Last of Us Part 2. Всё началось с того, что стримерша решила пройти игру в прямом эфире. И во время стрима она негативно отозвалась о героине Эбби.

«Серьёзно, я хочу видеть Элли и Джоэла. Не хочу я больше смотреть на этого трансгендера», — сказала стримерша.

В итоге именно эта фраза вызвала негодование многих пользователей. Вскоре стало известно, что Twitch на две недели забанил канал стримерши.

Тогда Jinnytty принесла извинения и сообщила, что не имеет ничего против трансгендеров. Также она пояснила, что ей просто не хотелось играть за Эбби.

The Last of Us II вошла в список самых высокооценённых игр года по версии Metacritic, однако далеко не все геймеры тепло встретили проект Naughty Dog. Сейчас пользовательский рейтинг The Last of Us II составляет 5,5 балла.

The Last of Us Part II вошла в список самых высокооценённых игр года по версии Metacritic
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