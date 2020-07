Стримершу забанили за то, что она назвала героиню The Last of Us Part 2 трансгендером

Стримерша Jinnytty была забанена на Twitch после неоднозначных высказываний об игре The Last of Us Part 2. Всё началось с того, что стримерша решила пройти игру в прямом эфире. И во время стрима она негативно отозвалась о героине Эбби.

«Серьёзно, я хочу видеть Элли и Джоэла. Не хочу я больше смотреть на этого трансгендера», — сказала стримерша.

В итоге именно эта фраза вызвала негодование многих пользователей. Вскоре стало известно, что Twitch на две недели забанил канал стримерши.

Тогда Jinnytty принесла извинения и сообщила, что не имеет ничего против трансгендеров. Также она пояснила, что ей просто не хотелось играть за Эбби.

The Last of Us II вошла в список самых высокооценённых игр года по версии Metacritic, однако далеко не все геймеры тепло встретили проект Naughty Dog. Сейчас пользовательский рейтинг The Last of Us II составляет 5,5 балла.