Стримершу забанили за то, что она назвала героиню The Last of Us Part 2 трансгендером

Стримерша Jinnytty была забанена на Twitch после неоднозначных высказываний об игре The Last of Us Part 2. Всё началось с того, что стримерша решила пройти игру в прямом эфире. И во время стрима она негативно отозвалась о героине Эбби.
«Серьёзно, я хочу видеть Элли и Джоэла. Не хочу я больше смотреть на этого трансгендера», — сказала стримерша.
В итоге именно эта фраза вызвала негодование многих пользователей. Вскоре стало известно, что Twitch на две недели забанил канал стримерши.
Тогда Jinnytty принесла извинения и сообщила, что не имеет ничего против трансгендеров. Также она пояснила, что ей просто не хотелось играть за Эбби.
The Last of Us II вошла в список самых высокооценённых игр года по версии Metacritic, однако далеко не все геймеры тепло встретили проект Naughty Dog. Сейчас пользовательский рейтинг The Last of Us II составляет 5,5 балла.
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