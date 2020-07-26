Хованский сообщил о работе над собственной игрой о Цезаре

Популярный блогер Юрий Хованский сообщил о разработке собственной игры. По словам Хованского, он работает над новым проектом, который получил название Long Live Caesar.

«Друзья! Игра, которую мы разрабатываем, уже доступна для вишлистов. На данном этапе нам очень важно, чтобы как можно больше людей нажали «добавить в список желаемого». Это абсолютно бесплатно и займёт у вас всего пару кликов. Заранее благодарю!» — написал Хованский у себя в «твиттере», выложив ссылку на игру в Steam.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Юрия Хованского.

Long Live Caesar — пошаговая стратегия, в которой пользователь может почувствовать себя правителем Римской империи Цезарем. Ему нужно за неделю вычислить заговорщиков.