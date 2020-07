Ghost of Tsushima сохранила первое место в рейтинге продаж в Великобритании

Игра Ghost of Tsushima остаётся лидером британского чарта продаж. Несмотря на падение спроса на 68% по сравнению с прошлой неделей, Ghost of Tsushima всё равно сохраняет за собой первое место.

В тройку самых продаваемых игр недели в Великобритании также вошли Animal Crossing: New Horizons и FI 2020.

Топ-10 самых продаваемых игр в британском ритейле с 18 по 27 июля:

1. Ghost of Tsushima;

2. Animal Crossing: New Horizons;

3. F1 2020;

4. Paper Mario: The Origami King;

5. Mario Kart 8: Deluxe;

6. The Last of Us: Part 2;

7. Minecraft (Switch);

8. Grand Theft Auto V;

9. Forza Horizon 4;

10. Ring Fit Adventure.

Экшен-приключение Ghost of Tsushima было анонсировано в октябре 2017 года, игру разрабатывала Sucker Punch Productions. События Ghost of Tsushima разворачиваются в 1274 году: монголы впервые вторгаются в Японию и берут под контроль остров Цусима, убивая и грабя местных жителей. Игроку предстоит управлять самураем Джином Сакаи, который противостоит захватчикам.