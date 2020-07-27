Призовой фонд The International 2020 превысил отметку в $ 30 млн (€ 25,6 млн), сообщается на официальном сайте игры. Эта отметка была достигнута спустя 62 дня после выхода Battle Pass. В прошлом году для этого потребовалось 74 дня.

Стартовый призовой фонд турнира от Valve составил $1,6 млн. Чтобы побить прошлогодний рекорд, нужно собрать ещё $ 4,3 млн. Battle Pass 2020 действителен до 19 сентября.

Напомним, Боевой пропуск 2020 вышел 25 мая. 25% от всех продаж, связанных с Боевым пропуском, идут в призовой фонд The International. Очередной турнир должен был пройти в августе 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса Valve была вынуждена его перенести. Точная дата проведения турнира будет объявлена позднее.