The Last of Us II — крупнейшая игра Sony по числу авторов. Над ней работали 2300 человек
Пользователи Resetera подсчитали, сколько человек приняли участие в разработке The Last of Us Part II.
Сообщается, что всего в титрах упомянуто 2169 разработчиков, 163 специальных благодарности, а также 12 студий аутсорсинга, в том числе Lemon Sky Studios.
По этому показателю игра является крупнейшим проектом Sony. До этого таковым являлась Marvel's Spider-Man: в её создании приняли участие 2002 разработчика, 250 человек получили благодарность. Однако, если сравнивать с другими вышедшими за последние годы проектами, The Last of Us II значительно уступает по числу авторов. Например, над игрой Rockstar Red Dead Redemption II работали 4135 разработчиков, а 3186 человек получили благодарность.
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