Electronic Arts запустила закрытый бета-тест нового лаунчера Origin

Electronic Arts запустила закрытое бета-тестирование нового лаунчера Origin.

Пока новая версия лаунчера доступна только для подписчиков Origin Access Premier. Пройти авторизацию можно на официальном сайте EA.

Подробности о бета-тесте и грядущих нововведениях остаются неизвестными. Судя по превью на сайте EA, изменения коснутся интерфейса Origin. Будет ли тестирование доступно пользователям, не имеющим подписки Origin Access Premier, также остаётся неизвестным.

Недавно стоимость подписки Origin Access на первый месяц снизилась до 69 рублей. После её приобретения пользователь получит доступ ко всем играм Electronic Arts, в том числе FIFA 20, Need for Speed Heat, Battlefield V, A Way Out, Star Wars Battlefront II и UFC 3.