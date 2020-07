Ghost of Tsushima получила рекордный рейтинг на Metacritic

Новая игра Ghost of Tsushima получила на рейтинговом сайте Metacritic высокую оценку пользователей. Они оценили игру на 9,3 балла из 10.

Это — 12-й результат в истории агрегатора. Например, выше рейтинг у третьего «Ведьмака» (9,4), Superliminal (9,4) и ряда других игр. Первое место по-прежнему занимает GrimGrimoire для Playstation 2 (9,8).

При этом Ghost of Tsushima получила самый большой рейтинг среди всех игр Sony, Nintendo и Microsoft. Разработка уже обошла такие хиты, как The Last of Us, Resident Evil 4, Deus Ex, Warcraft III и многие другие игры.

Экшен-приключение Ghost of Tsushima было анонсировано в октябре 2017 года, игру разрабатывала Sucker Punch Productions. События Ghost of Tsushima разворачиваются в 1274 году: монголы впервые вторгаются в Японию и берут под контроль остров Цусима, убивая и грабя местных жителей. Игроку предстоит управлять самураем Джином Сакаи, который противостоит захватчикам.