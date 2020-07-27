Источник: Sony планирует выпустить до 170 млн PlayStation 5 до 2025 года

Компания Sony ставит амбициозные планы по объёмам производства консоли PlayStation 5, сообщает DigiTimes со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, к концу 2025 года производитель планирует выпустить не менее 120 млн консолей. Максимальный план — выпуск 170 млн консолей.
В соответствии с обнародованным планом, Sony намеревается произвести примерно в два раза больше приставок, чем Microsoft своих Xbox Series X.
PlayStation 5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD на основе архитектуры Zen 2, видеочипом AMD Navi и будет поддерживать до 120 кадров в разрешении 4K.
В Интернете появились фотографии белых сменных панелей PlayStation 5. Предполагается, что с помощью этого решения разработчик предложит пользователям быстрый вариант кастомизации приставки.
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