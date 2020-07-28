Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отреагировали на слухи о выходе игры в 2021 году

Компания GSC Game World прокомментировала новость, согласно которой игра S.T.A.L.K.E.R. 2 будет выпущена уже в 2021 году. Ранее об этом сообщила компания Microsoft. Соответствующая новость появилась вскоре после того, как разработчик выложил видеотрейлер игры.

«Мы не объявляли дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. Очень благодарны игрокам за позитивную реакцию на трейлер. Ждите анонс», — говорится на сайте разработчика.

Также компания GSC Game World сообщила, что пока не может назвать дату выхода новой игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица во вселенной постапокалипсиса. Одна из самых ожидаемых игр в России и СНГ. Выход игры планировался на 2012 год. Однако из-за различных проблем разрабатываемая украинской компанией GSC Game World игра постоянно переносилась.