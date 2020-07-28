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В CS:GO вышел балансный патч. Обновлены карты Mutiny и Swamp

В CS:GO вышел балансный патч. Обновлены карты Mutiny и Swamp
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Сегодня, 28 июля, Valve выпустила балансный патч для Counter-Strike: Global Offensive. В игру были внесены балансные изменения на картах Mutiny и Swamp.

Mutiny

Исправлены различные ошибки, связанные с птицами.
Угол на грунтовой дороге рядом с базой спецназа стал более открытым.
Исправлена ошибка, из-за которой бомба могла застрять в маленькой лодке.
Улучшены FPS для низких и средних шейдеров.
Проведена общая оптимизация карты.
В проходе на точку В со стороны террористов убран потолок, чтобы можно было кинуть гранату.
Убраны невидимые пиксели на стыке текстур.
Изменены позиции респауна в режиме Deathmatch.
Камни у лестницы на точке А заменили на цветы.
В различных местах убрали кусты и листья, чтобы улучшить видимость.
Исправлена позиция для подсадки возле точки А.
Исправлена ошибка, которая позволяла установить скрытую бомбу под камнями на площади.
Исправлен баг с выравниванием каменных плит на базе террористов.
Во многих местах карты улучшен отскок гранат от текстур.

Swamp

В некоторых областях карты производительность улучшена на 2-5%.
Снижена громкость звуков, которые издают аллигаторы и лягушки.
Изменён фон забора на длине у точки А (со стороны базы спецназа).
Уменьшен размер красной фанерной панели на длине у точки А (со стороны базы террористов).
Изменено освещение в маленькой комнате по пути к точке А. Теперь при входе террористам удобнее заглядывать и проверять угол.
Убран зазор на базе спецназа, который позволял игрокам высматривать соперника на длине у точки А.
На мидле удален поддон, на котором игроки могли застрять после прыжка.
Улучшен баланс объектов вокруг точки В.
Добавлен отскок гранат от крана и уличного фонаря.
Вокруг плента на точке В убраны перила, чтобы облегчить движение.

Ознакомиться с полным списком изменений можно в блоге игры.

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