В CS:GO вышел балансный патч. Обновлены карты Mutiny и Swamp

Сегодня, 28 июля, Valve выпустила балансный патч для Counter-Strike: Global Offensive. В игру были внесены балансные изменения на картах Mutiny и Swamp.

Mutiny



Исправлены различные ошибки, связанные с птицами.

Угол на грунтовой дороге рядом с базой спецназа стал более открытым.

Исправлена ошибка, из-за которой бомба могла застрять в маленькой лодке.

Улучшены FPS для низких и средних шейдеров.

Проведена общая оптимизация карты.

В проходе на точку В со стороны террористов убран потолок, чтобы можно было кинуть гранату.

Убраны невидимые пиксели на стыке текстур.

Изменены позиции респауна в режиме Deathmatch.

Камни у лестницы на точке А заменили на цветы.

В различных местах убрали кусты и листья, чтобы улучшить видимость.

Исправлена позиция для подсадки возле точки А.

Исправлена ошибка, которая позволяла установить скрытую бомбу под камнями на площади.

Исправлен баг с выравниванием каменных плит на базе террористов.

Во многих местах карты улучшен отскок гранат от текстур.



Swamp



В некоторых областях карты производительность улучшена на 2-5%.

Снижена громкость звуков, которые издают аллигаторы и лягушки.

Изменён фон забора на длине у точки А (со стороны базы спецназа).

Уменьшен размер красной фанерной панели на длине у точки А (со стороны базы террористов).

Изменено освещение в маленькой комнате по пути к точке А. Теперь при входе террористам удобнее заглядывать и проверять угол.

Убран зазор на базе спецназа, который позволял игрокам высматривать соперника на длине у точки А.

На мидле удален поддон, на котором игроки могли застрять после прыжка.

Улучшен баланс объектов вокруг точки В.

Добавлен отскок гранат от крана и уличного фонаря.

Вокруг плента на точке В убраны перила, чтобы облегчить движение.

Ознакомиться с полным списком изменений можно в блоге игры.